Un altro stabilimento preso di mira dai vandali. Trovato zainetto scolastico: la pista dei giovanissimi

Ancora un episodio di vandalismo a Milano Marittima (Ravenna), dove nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno preso di mira il bagno Ippocampo 277, sulla Seconda traversa. I lettini sono stati rovesciati e impilati in forma di piramide, in un’azione simile a quella avvenuta il weekend precedente in uno stabilimento vicino. Il gesto ha suscitato la rabbia degli operatori balneari. Il titolare del bagno ha espresso tutta la sua amarezza denunciando un clima di degrado fatto di inciviltà, vandalismi e disprezzo per il lavoro altrui. Il ritrovamento di uno zainetto scolastico abbandonato, con tanto di merenda schiacciata, lascia intendere che gli autori siano giovanissimi.

Intanto cresce la tensione politica: giovedì si terrà un consiglio comunale mentre sono già state raccolte tremila firme per chiedere interventi concreti contro i disordini notturni.