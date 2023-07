Un altro velox: sul Dismano a Ponte Nuovo

Arriva un altro autovelox fisso: è il terzo che si aggiunge alla lista di quelli attesi a breve, nei prossimi mesi. È anche il terzo in via Dismano, ma si troverà in un punto completamente diverso del lungo tracciato che taglia il forese fino in città: sarà infatti posizionato alle porte di Ponte Nuovo, in una zona già sotto la lente a causa della presenza di traffico pesante malgrado i divieti.

In una nota inviata ieri dalla segreteria del Pd di Ravenna si legge che "la consigliera del Pd Maria Cristina Gottarelli ha presentato un question time in consiglio comunale per chiedere di intervenire nuovamente (in via Dismano a Ponte Nuovo, ndr) al fine di limitare la velocità dei veicoli e garantire la sicurezza dei cittadini. All’argomento ha subito dato risposta l’assessora Federica Del Conte, confermando la criticità evidenziata dalle ultime analisi e dai controlli al trasporto pesante che avevano accertato il transito di veicoli non autorizzati. Si è quindi prevista l’installazione di un velox attivo 24 ore che sarà posizionato in prossimità dell’ingresso al centro urbano, nella zona artigianale, per il traffico proveniente dalla Ss16".

Installare un apparecchio fisso non è una passeggiata dal punto di vista amministrativo. Prima di arrivare alla decisione c’è una fase di confronto abbastanza lunga e molto particolareggiata in Prefettura, durante la quale si analizzano traffico, posizione e soprattutto incidenti già avvenuti nella strada. Da questo punto di vista, l’ultimo episodio avvenuto nei giorni scorsi si aggiunge a un lungo elenco. Inoltre sono state valutate anche la carreggiata ristretta della strada, la grossa mole di traffico che sopporta e la sua importanza nella viabilità cittadina. Come già accennato, in via Dismano c’è già un problema noto per quanto riguarda il traffico pesante, che per ’tagliare’ chilometri spesso passa da qui nonostante il divieto, infilandosi di fatto nel centro abitato. "Nella zona interessata è già stato installato il sistema di lettura targhe – si legge ancora nella nota del Pd – che consentirà, non appena si sarà ottenuta l’autorizzazione necessaria da parte del Ministero delle Infrastrutture, di accertare in modalità h24 anche il transito di veicoli pesanti non autorizzati".

Al momento non è stato reso noto quando avverrà l’installazione, ma si presume nei prossimi mesi. Entro un paio di mesi un velox arriverà anche in via Bellucci e un altro ancora entro la fine dell’anno sulla Reale a Mezzano. Oltre a essere il terzo strumento di questo tipo di cui si annuncia l’installazione a breve, il nuovo velox è anche il terzo sul Dismano: gli altri due sono stati montati rispettivamente nel 2021 a Borgo Faina e nel 2022 a Osteria, sui due lati opposti della carreggiata.