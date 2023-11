Un altro virus: l’uomo stavolta diventa tacchino

Nuovo appuntamento con la prosa stasera al Teatro Comunale di Russi. Ad andare in scena (inizio ore 20.45) è lo spettacolo di Emanuele Aldrovandi, uno gli autori più apprezzati della drammaturgia contemporanea, che con ’L’estinzione della razza umana’ racconta in maniera tragicomica quel che abbiamo vissuto durante la pandemia. Una maniera inedita di ripercorrere quegli anni, che tutti noi speriamo siano definitivamente alle spalle.

Tornando allo spettacolo di Aldrovandi, in un mondo incastrato dentro ritmi frenetici e disumani, che sottraggono tempo al pensiero e all’introspezione, l’arrivo di un virus che trasforma le persone in tacchini blocca e distorce ogni cosa. Così, le due coppie protagoniste della storia, persone comuni, portatrici ognuna di una diversa posizione filosofica sulla vita, si ritrovano nell’androne di un palazzo assalite da domande, frustrazioni e paure.

Il loro scontro, tra dialoghi affilati e serrati, diventa un esorcismo catartico e liberatorio che ci aiuta a metabolizzare il nostro presente con ironia, lucidità e grottesco surrealismo.

I protagonisti sono Giusto Cucchiarini, Eleonora Giovanardi, Luca Mammoli, Silvia Valsesia, Riccardo Vicardi. Con la partecipazione vocale di Elio De Capitani. “L’estinzione della razza umana“ è uno dei tre testi selezionati da Eurodram 2022 (rete internazionale di traduttori che seleziona in ogni nazione i testi più adatti a circuitare all’estero), è stato presentato in anteprima radiofonica su Rai Radio 3 all’interno di PresenteFuturo Nuove scritture per la scena italiana, ed è stato pubblicato su Hystrio. Il prossimo appuntamento in programma al Comunale è l’ultimo della stagione concertistica, martedì 5 dicembre. “Viaggio in Italia“ il titolo della serata con Eva Macaggi e Francesco Ricci.

Inizio spettacoli ore 20.45; orari biglietteria: martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12; mercoledì dalle 17.30 alle 19.30. È attiva anche la vendita on line sul circuito Vivaticket (altri dettagli sul sito internet www.vivaticket.com). Il Teatro comunale di RUssi si trova in via Cavour 10. Per informazioni sulla stagione teatrale consultare il sito www.comune.russi.fa.it e www.ater.emr.it.