Un ambulatorio medico dentro al convento

Un ambulatorio medico con funzione di centro sociosanitario prenderà corpo in alcuni spazi del convento di Fognano. Lo ha annunciato ieri la giunta di Brisighella, dando seguito all’impegno che aveva annunciato di voler prendere con i residenti di Fognano già nell’estate 2022, dopo il pensionamento del precedente medico di medicina generale della frazione. "La giunta di Brisighella – spiega l’organo alla guida del Comune – ha approvato una bozza di convenzione con il Convento Emiliani per predisporre, presso i suoi locali, un ambulatorio medico che assumerà inoltre la funzione di centro sociosanitario, dedicato ai residenti di Fognano". Da diverso tempo l’esigenza di un ambulatorio medico era particolarmente avvertita a Fognano: "In particolare per evitare alla popolazione più anziana di doversi recare all’ambulatorio di Brisighella per ogni necessità", prosegue il Comune. "L’amministrazione ha così recepito le istanze della popolazione e della locale farmacia, e si è attivato per trovare una soluzione adeguata. La convenzione, al momento in bozza, diverrà esecutiva solo quando l’Ausl assicurerà la presenza di un medico in pianta stabile, disposto ad esercitare negli ambulatori di Brisighella e Fognano, andando a sostituire la dottoressa Bagnaresi". All’identificazione di un medico fisso è "legata a doppio filo la partenza dei lavori di adeguamento dei locali del Convento Emiliani individuati per ospitare l’ambulatorio".

f.d.