Un anno di belle storie. Con il fiocco rosa

In dodici mesi sono accadute anche tante belle vicende. Fortunatamente, verrebbe da dire. Non è così, perché la fortuna, in questi casi, ha ricoperto il ruolo di comprimaria. Coraggio, generosità, impegno quotidiano, fiducia nel futuro e negli altri: questi potrebbero essere gli elementi che accomunano le storie che potete leggere in queste pagine e che hanno visto protagoniste persone di ogni età. La prima vicenda che ha aperto il 2022 è quella di una 29enne, Giulia Andreina, di professione infermiera. La donna, insieme al collega Marcello Balzani, il 6 gennaio era in servizio sull’ambulanza del 118. Quando la centrale operativa ha ricevuto una chiamata per un codice giallo ostetrico ginecologico i due professionisti della sanità si sono fiondati a Fusignano, dove una mamma in dolce attesa doveva essere trasportata all’ospedale di Ravenna per partorire.

Cos’è successo quella sera lo lasciamo raccontare alla 29enne. "Il compagno della donna ci aspettava fuori dalla casa. Lei era dentro, l’abbiamo fatta uscire e accomodare in ambulanza. Non c’è stata molto tempo per avvisare l’Ostetricia, perché dopo la partenza lei ha fatto un urlo che mi ha lasciato presagire che qualcosa stesse cambiando...". E così, in viaggio verso l’ospedale, la bimba aveva deciso di venire al mondo (l’ambulanza nel frattempo si era fermata; la bimba è nata all’1.48). "Ho alzato il lenzuolo e ho già visto che la testolina era già fuori. Ho guardato la donna e le ho detto: ’un’altra spinta e ci siamo’, e così è stato. Tutto è andato liscio e lei è stata bravissima". Con l’aiuto di un’ostetrica la 29enne ha tagliato il cordone ombelicale, mettendo poi in braccio alla mamma la piccolina. "Quando ti capitano cose simili, è un’emozione forte", ha aggiunto l’infermiera. E chissà, se un giorno, incontrerà la bimba che ha fatto venire al mondo.