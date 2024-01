Un anno di controlli agli Speyer. Ordinanza anti-alcol, 139 sanzioni

Un anno di controlli. Isola San Giovanni e giardini Speyer sono da tempo sotto la lente, e la polizia locale di Ravenna non ha mai smesso di effettuare servizi per rilevare eventuali infrazioni. Nel corso di tutto il 2023 sono state così controllate 1.046 persone, di cui 814 straniere, e trasmesse alla Procura 126 notizie di reato. Tra queste ci sono 34 denunce per permanenza illegale sul territorio nazionale, 32 per inottemperanza al Daspo urbano, 14 per non aver esibito i documenti, 8 per inottemperanza al doglio di via e al divieto di ritorno nel comune di Ravenna, 5 per false generalità, 4 per spaccio e 2 per guida in stato di ebbrezza alcolica. Tra le denunce anche casi singoli di porto d’armi o strumenti atti a offendere, getto pericoloso di cose, rimozione di segnali atti a prevenire pericoli, concorso in getto pericoloso di cose ed esplosioni pericolose, accattonaggio molesto, minaccia aggravata e porto d’armi, truffa, evasione, appropriazione indebita, tentato incendio, concorso in furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Sono state segnalati alla Prefettura 43 assuntori di stupefacenti.

Le violazioni di natura amministrativa sono state 446: tra questi 55 per ubriachezza manifesta, 36 per atti contrari alla pubblica decenza, 44 per indebito stazionamento in area soggetta a particolare tutela, 16 per violazione dell’ordine di allontanamento, 36 per atti che possono offendere la pubblica decenza, 139 per consumo di bevande alcoliche in area non consentita, 44 per consumo di stupefacenti, 27 per questua, 14 per attività assimilabile al campeggio e 10 per violazioni alle norme sui monopattini. Impartito l’ordine di allontanamento a 134 persone.