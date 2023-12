Un anno di lavoro per Mimmi e soci

Il Nucleo di volontariato cittadino dell’Associazione Nazionale Carabinieri terrà oggi presso la sala “Don Minzoni” del Seminario Arcivescovile di Piazza Duomo la sua assemblea generale. L’attività degli attuali 76 volontari - presidente è Isidoro Mimmi - risponde ai principi generali del progetto di sicurezza urbana presentato nel 2015 all’allora sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci. I volontari nel 2023 hanno svolto un totale di 17.604 ore comprensive dei grandi eventi, manifestazioni pubbliche, mercato, scuole, pattuglie appiedate, con auto e scooter elettrici, biciclette, oltre a 327 segnalazioni agli organi competenti di criticità e situazioni meritevoli di sviluppi operativi. Significativa e di grande impatto sociale è stata la campagna di sensibilizzazione all’uso moderato degli alcolici e la dissuasione dal consumo di sostanze psicotrope, svolta nei mesi estivi a Marina di Ravenna su oltre seimila giovani che si sono sottoposti al precursore “alcolblow10”, il segnalatore del contenuto del tasso alcolico.

L’assemblea sarà anche l’occasione per la consegna a Beppe Rossi, la tessera di socio onorario per avere, nel 2015, creduto nel costituendo gruppo di volontari Anc stanziando per conto dei Lions di Ravenna di cui egli era Governatore, una consistente somma. Inoltre verranno consegnati gli attestati di merito ai seguenti primi tre volontari che nel corrente anno di convenzione hanno svolto più ore di servizio: Andrea Berti, Silvano Ercolani e Giovanni Zordan.