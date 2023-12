Un anno di volontariato tutto da sfogliare

C’è anche l’associazione volontari Protezione Civile R.C. Mistral di Ravenna tra i protagonisti del calendario 2024 proposto, per il secondo anno consecutivo, dal nostro gruppo editoriale, attraverso le sue testate cartacee La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno. Lo si potrà trovare in edicola sabato 30 dicembre, con la copertina firmata da Giancarlo Caligaris, in regalo acquistando una copia del nostro giornale. Sponsor dell’iniziativa a Ravenna sono: Sabbioni Profumi srl, Gest Green Power Group srl, Comune di Ravenna Servizio Turismo. Da sempre attiva sull’emergenza, Mistral conta oggi su un centinaio di volontari sempre in prima linea.

"Questo 2023 che per noi non è ancora finito – ricorda Flavia Sansoni segretaria generale della Protezione Civile Mistral – è stato molto duro e intenso a causa dell’alluvione. Anche se i riflettori si sono spenti, ci sono ancora molte famiglie in difficoltà: tutte sono ormai rientrate nelle proprie case, ma ci sono nuclei familiari che vivono in 8 in due stanze o chi ancora si trova il piano terra inagibile. A loro offriamo un aiuto portando le sportive con la spesa. Durante il periodo natalizio poi, un nostro volontario si è trasformato in Babbo Natale per la gioia di bambini che hanno conosciuto da vicino il dramma dell’alluvione e di anziani soli, costretti a lasciare le loro abitazioni e ora ospitati in case-famiglia".

In questi ultimi anni le emergenze si sono moltiplicate. Non era ancora finito l’impegno legato al terremoto nelle Marche, che è scoppiata la pandemia da Covid-19, poi è arrivata l’alluvione, senza dimenticare le emergenze freddo in inverno, le ondate di calore e gli incendi boschivi in estate.

"Incrociamo le dita per il 2024 – aggiunge Sansoni –. Cosa vorremmo? Un po’ di serenità e leggerezza, senza le emergenze a cui questi ultimi anni ci hanno abituato. Da parte nostra, il mantra è sempre lo stesso: "Sempre dalla parte di chi ha un diritto in meno", come diceva Enrico Liverani, per non lasciare indietro nessuno. Per questo, ci occupiamo anche delle donazioni di materiali in carcere, dove ci sono persone senza rete parentale la cui dignità è a rischio. Nel nuovo anno, per diffondere maggiormente la cultura della Protezione Civile promuoveremo incontri nelle scuole e nelle circoscrizioni e organizzeremo un nuovo corso ‘Scopri il coraggio che non hai’, per chi desidera diventare volontario".