Un anno difficile per la caccia. Serve più decisione

Fare l’elenco delle cose che non vanno nella caccia e che ci stanno esasperando sarebbe cosa lunga e incompleta ma anno dopo anno vediamo che la china pericolosa sta sempre aumentando tant’è che diversi cacciatori si stanno domandando se ne vale ancora la pena. Quello che si fatica a capire è la sostanziale differenza tra quanto accade nel nostro paese e gli altri stati della Comunità europea con differenze sostanziali per periodi, specie cacciabili, carnieri e soprattutto per la considerazione che i governi hanno dell’attività venatoria. Credo però che in tutto questo il “governo” del nostro paese e intendo i diversi livelli di governo (nazionale e regionale) ce ne abbiano messo del loro per facilitare il vicino naufragio della caccia e della gestione faunistica. A questo aggiungiamo l’inevitabile e ormai rituale ricorso ai Tar da parte delle più disparate associazioni cosiddette ambientaliste o animaliste contri i calendari venatori, con il risultato di sentenze le più diverse tra una regione e l’altra dettate da una incomprensibile logica che sembra prescindere dal “diritto” ma pare più condizionata da convincimenti personali dei giudici.

Il 2023 per la nostra Regione ha dimostrato ancora una volta che il ricatto politico ambiental/animalista nei confronti della Giunta Regionale è sempre decisivo e condizionante. Abbiamo una situazione faunistica compromessa dalla presenza sempre più evidente delle diverse specie opportuniste (diverse delle quali non autoctone che andrebbero eradicate) con un impatto sul territorio e sulla nostra fauna tradizionale di una portata ormai intollerabile. Da ultimo ma non meno importante la impossibilità di fare un fronte comune e unitario tra le associazioni venatorie e questo per la smania della maggiore associazione di volere essere sempre la prima della classe con azioni mirate solo ad una maggiore visibilità come l’ultimo ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza di sospensiva del Tar subito rigettata perché inaccoglibile. Forse se si lavorava in modo unitario nei confronti della Regione si poteva sperare in una soluzione diversa come avvenuto in altre regioni che hanno dimostrato più oraggio politico. Ma come diceva quel giudice “resistere, resistere, resistere” e avviare un serio ed efficace lavoro con il ministero dell’agricoltura per dare avvio al percorso di modifica della legge nazionale sulla caccia per blindare i calendari regionali, per togliere i veti bloccanti di ISPRA e per uniformarci agli altri paesi europei per specie e periodi.

Presidenza provinciale

Libera caccia Ravenna