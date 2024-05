Un anno dopo, lo sconforto degli alluvionati

(segue dalla prima)

Se l’acqua è arrivata a un metro dentro casa il rimborso per la ritinteggiatura varrà solo per quel metro, secondo quanto riferito da Enrico Piani, coordinatore dei Comitati degli alluvionati di Ravenna. Come se le difformità escludessero i danni, come se fosse possibile ridipingere un muro solo per metà. I beni mobili non sono coperti, e addirittura nei giorni scorsi un ragazzo di Faenza si è visto negare anche i 2.000 euro di sostegno dalla Regione per la propria auto causa ‘libretto illeggibile’ (e per forza, dopo essere finito sott’acqua - davvero vogliamo raccontarci che non è possibile risalire alla tracciabilità dell’auto senza il libretto cartaceo?). Si dirà che sono stati disposti rimborsi al 100%, di fatto molti quei soldi non li chiederanno neanche perché con queste premesse l’aspettativa è di tribolare tanto per poi non ricevere niente. E allora si dirà che i romagnoli hanno avuto quel che dovevano avere, che si sono rialzati da soli perché sono forti, perché è nel nostro spirito tenace. E invece la realtà sa meno poeticamente di rassegnazione. Una parte degli alluvionati si ritroverà in una ‘zona allagabile’, alcuni ancora vivono fuori casa o in porzioni ridotte della propria casa e chi si è rialzato lo ha fatto con le proprie gambe, creando una divisione tra chi ha di più e chi ha di meno. L’impressione è che la forza degli alluvionati non sia niente di più che una scelta obbligata.

Sara Servadei