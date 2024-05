Un anno dopo, lo sconforto degli alluvionati

Prima c’è stata l’emergenza, poi l’amarezza, la stretta al cuore. E poi, ancora: dedizione, sacrificio, solidarietà, rabbia, sconforto. Sconforto, sconforto, sconforto. E ancora sconforto.

Al di là della narrazione dell’alluvione, imperniata sulla forza dei romagnoli (innegabile, anche se chiunque in quella situazione avrebbe fatto del proprio meglio... no?), viene da chiedersi come stiano davvero i tanti alluvionati di maggio 2023. Male, si può riassumere. Le notizie che si susseguono sui rimborsi ci dicono che sono pochissime le richieste accettate dalla piattaforma Sfinge. Se ci sono anche solo minime difformità nell’immobile rispetto agli atti ufficiali (è così per tanti, siamo oggettivi) i fondi non arrivano.