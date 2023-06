Un anno fa la morte di Mario Rocchi Si batté per il Santerno

Tra le numerose battaglie di cui si è reso promotore per migliorare la qualità della salute, dell’ambiente e in generale della vita della ‘sua’ Giovecca e di altre località limitrofe, spicca quella relativa alla folta vegetazione lungo diversi del Santerno. Una questione di cui in queste settimane si sta ovviamente discutendo più che mai. Nel frattempo purtroppo Mario Rocchi, ex bidello di Giovecca, non c’è più. Aveva 90 anni e domani ricorre il primo anniversario della scomparsa. Sposato con Aurora (dalla quale ha avuto due figli, Verdiana e Floriano), per diversi anni Rocchi si è dedicato al volontariato mettendo in campo diverse iniziative per conto della circoscrizione di Giovecca-Frascata-Passogatto dell’Auser provinciale. Nel 2007 vide realizzarsi un progetto a cui teneva in modo particolare, ossia un servizio di accompagnamento alla spesa a beneficio degli anziani. Rocchi si era inoltre fatto più volte portavoce di svariate problematiche segnalate da diversi suoi concittadini: da quelle di carattere ambientale (qualità dell’aria, questione Matrix e, come detto, rischi legati alla fitta vegetazione presente nella golena del Santerno) a quelle inerenti i servizi, riuscendo ad esempio a far installare lungo via Bastia una pensilina per proteggere dalle intemperie studenti e lavoratori in attesa del pullman.

Luigi Scardovi