Un anno senza Carlo Morgagni, il fotografo dei vip e della riviera

Ricorre oggi il primo anniversario della scomparsa di Carlo Morgagni, noto fotografo dei vip e della riviera romagnola. Era molto conosciuto sulla costa e nel ravennate, dove risiedeva con la famiglia a Pilastro di Filetto, ma in particolare modo a Milano Marittima dove da oltre 30 anni era corrispondente delle agenzie fotografiche a cui inviava le immagini della movida cittadina, degli eventi mondani e dei vip che frequentavano la località balneare e le discoteche. Ha raccontato uno spaccato del nostro paese scomparso: gli anni ’90 e 2000 delle innumerevoli discoteche che ora sono chiuse o non esistono più, le lunghissime stagioni balneari, i grandi eventi televisivi che approdavano nelle coste romagnole, mete da sempre di un turismo che voleva abbinare la spiaggia al divertimento. Morgagni si è sempre sentito interprete di questa vita mondana, che ha raccontato attraverso il suo obiettivo. Nel suo immenso archivio fotografico si trova di tutto: Presidenti della Repubblica, personaggi dello spettacolo, calciatori, imprenditori, le tantissime edizioni del Vip master di Milano marittima, il torneo di tennis che ancora resiste nel tempo, ultimo baluardo di una vita mondana ormai sfumata. E proprio dal Vip Master giunge il ricordo del patron Mario Baldassari, che rammenta quanto Carlo fosse attento ai movimenti dei personaggi, tanto da anticipare il loro arrivo ed essere sempre pronto a cogliere l’attimo fuggente. Morgagni era anche molto legato alla propria terra, è stato organizzatore delle attività del circolo ’Zero virgola di Pilastro, fondatore dell’associazione ’Come eravamo’ e più volte eletto nel comitato cittadino di Filetto – Pilastro.

Organizzava concerti, rappresentazioni di varietà e commedie in lingua romagnola, e faceva volontariato nell’associazione Vps, volontari per solidarietà. Lascia un patrimonio di immagini di grande spessore, che dovrà essere rivalutato nel tempo per ricordarne i fasti di un passato turistico e la memoria di quel fotografo sempre disponibile, gentile ed educato che si è sempre fatto apprezzare e volere bene da tutti quanti. Per ricordarne la memoria sarà celebrata una santa messa domenica 19 febbraio presso la chiesa Madonna di Sulo a Filetto alle 10.

Gianni Zampaglione