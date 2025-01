Un anno tra luci e ombre. Export, manifattura, servizi. L’incognita del caro energia

Export, manifattura e servizi (la componente più dinamica dell’economia ravennate) traineranno i dati della provincia di Ravenna nel 2025 - complice anche l’avvio dei benefici legati all’introduzione della Zona logistica semplificata - che vedrà aumentare, seppure di poco, il valore aggiunto. Resta l’incognita del caro energia che continuerà ad appesantire il settore produttivo. Secondo gli scenari delle economie locali realizzati da Prometeia ed elaborati dall’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, l’economia ravennate prosegue il suo lento percorso di crescita.

"Il valore aggiunto provinciale, stimato nel 2024 in circa 11,4 miliardi, continuerà a crescere - sottolinea Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna - raggiungendo la soglia di 11,5 miliardi. Il 2025 dovrebbe inoltre registrare un recupero dell’export e dell’attività manifatturiera e nell’anno la ripresa di questi ultimi due fattori, anche a fronte della debolezza delle costruzioni, permetterà al valore aggiunto dei servizi di continuare a crescere (+1,5%), il che farà dei servizi la componente più dinamica dell’economia provinciale. Per il valore aggiunto dell’agricoltura, dopo la forte contrazione registrata nel 2023 (-13%) l’anno in corso avrebbe potuto registrare un parziale recupero, stimato da Prometeia al +3,1%".

In questi scenari si inserisce l’istituzione della Zona logistica semplificata Emilia-Romagna, che permetterà alle imprese emiliano-romagnole, già insediate o di prossimo insediamento, di accedere alle semplificazioni amministrative e alle agevolazioni previste in relazione agli investimenti realizzati sul territorio, nonché al nuovo credito d’imposta. Inoltre, il 2025 vedrà confermate le misure camerali - anche pluriennali - rivolte, in particolare, a sostegno di politiche per la liquidità, della trasformazione digitale dei modelli di business, dell’attrazione di investimenti, del rafforzamento della competitività. "Siamo consapevoli delle difficoltà delle imprese nel trovare manodopera, in particolare giovanile, così come del marcato deficit di attrattività che l’Italia ha per le professioni qualificate. In vent’anni abbiamo perso il 23% dei giovani 18-35 anni e negli ultimi 10 anni è scomparso circa il 23% delle imprese giovanili. Da qui il Piano straordinario approvato dal Consiglio della Camera di commercio – conclude Guberti - per l’accesso dei giovani al lavoro e la promozione del fare impresa, che rende disponibili un milione e mezzo di euro attraverso bandi a sostegno dell’occupazione, della creazione e della competitività dei imprese costituite da giovani. Interventi strategici confermati anche per il 2025".

Per Emanuela Bacchilega, presidente provinciale di Confartigianato, il 2025 si apre con prospettive fatte di luci ed ombre, e con qualche incertezza. Tra le "luci" Bacchilega annovera sicuramente "i recenti dati sulla ripresa dei traffici del Porto di Ravenna, importanti per tutto l’indotto che vi opera, e che ha un peso molto rilevante per il nostro territorio. E anche l’arrivo del rigassificatore porterà certamente valore aggiunto per le aziende del territorio, sia impegnate direttamente che indirettamente nei lavori". Tra le ombre ci sono preoccupazioni molto forti per alcuni comparti "per noi importanti – conclude Bacchilega - come quello della moda, per il quale come Confartigianato stiamo intervenendo da tempo sul Ministero del Made in Italy, e quello dell’automotive, che vede impegnate anche molte aziende dell’indotto insediate sul nostro territorio. E poi c’è il tema dei costi dell’energia, troppo alti per le nostre aziende rispetto alla concorrenza straniera, che lede la nostra competitività nonché la difficoltà a trovare personale, che spesso costringe le nostre aziende persino a rinunciare ad investire e a crescere".

