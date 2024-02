Un apprendista disegnatore per macchine automatiche Studio tecnico di Faenza cerca disegnatore CAD per produzione di particolare e distinte per macchine automatiche. Requisiti: età inferiore ai 29 anni, esperienza nel settore meccanico, diploma o laurea in ingegneria meccanica, patente B. Conoscenza di CAD 3D richiesta. Contratto di apprendistato a tempo pieno.