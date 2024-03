Un approccio originale alla poetica dantesca

È noto come Dante travalichi i secoli ispirando. Colpisce, tuttavia, l’approccio alla sua figura di Patrizia Vicinelli, scrittrice, artista e attrice bolognese dalla vita tormentata, scomparsa nel 1991, forse prossima alla riscoperta.

Tossicodipendente, quasi 10 anni latitante per una condanna poi scontata a Rebibbia, tanto mi ricorda la tragica esplosione delle droghe pesanti a Ravenna, con quei ragazzi abbattuti per le strade, come lei sfigurati nel fisico prima della fine. Eppure la Vicinelli fece notizia per alcune sue opere in seno al “Gruppo 63”, alle quali dava voce e corpo, composte come per sfuggire alla lettura. Poi per un poema che attinge a 3 lingue, (“Non sempre ricordano”, di base somigliante ad Amelia Rosselli) più singole frasi in vari dialetti. E per un adattamento della Cenerentola messo in scena in carcere. Su Dante troviamo un testo sperimentale dove “i ricchi” hanno un motoscafo/biblioteca con reliquia del poeta (il seme maschile), e il poema suddetto, quando si allude alla “comunicazione interna degli internati”, da usarsi sotto guida e suggestione dantesca. Notata da molti intellettuali del tempo, pur lontana dal grande fiorentino, la sento a lui più affine di altri. Come alle vite che abbiamo visto perdersi dolorosamente, che spesso sostavano nei pressi della tomba.

Matteo F. Camerani