"Un Artigianato che ‘tiene’ nonostante tutto"

Unioncamere Emilia-Romagna ha recentemente pubblicato i dati congiunturali per l’artigianato del terzo trimestre 2022, un periodo nel quale le aziende erano già alle prese con l’emergenza dovuta alle tensioni sui prezzi di energia e materie prime e alle incertezze date dalla guerra scatenata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Nonostante questo drammatico combinato-disposto, la produzione dell’industria artigiana regionale è cresciuta del 2,7%, mentre il volume d’affari delle imprese artigiane delle costruzioni è salito del 5,7%. Si tratta di dati importanti e ancora positivi, pur se con un ritmo di crescita inferiore rispetto ai trimestri precedenti, considerando che anche l’aumento degli ordinativi ha avuto una dinamica analoga, sia sul mercato interno, sia sul complesso di quelli esteri che ha leggermente accelerato (+2,3 per cento). Inoltre, le misure a salvaguardia delle imprese a seguito della pandemia, e poi l’avvio della ripresa comunque ancora in corso, hanno contenuto per un po’ l’emorragia delle imprese artigiane manifatturiere.

Per il presidente regionale di Confartigianato Emilia Romagna, il faentino Davide Servadei "questo è il momento di riconoscere all’artigianato ciò che gli spetta. Pandemia, crisi delle materie prime, crescita esponenziale dei prezzi di energia e materie prime, non hanno fatto tirare i remi in barca agli imprenditori che, anzi, hanno dimostrato una resilienza e una capacità di reazione incredibili. Ci auguriamo quindi, da parte del Governo e dalla Regione, uno sforzo altrettanto forte per avviare un nuovo corso di politiche economiche a misura di artigiani e piccole e micro imprese. Sono le nostre aziende a mantenere vivo il Made in Italy e a non delocalizzare. A dare risposte e futuro ai nostri giovani". Per Confartigianato è necessario che le istituzioni tengano conto delle priorità delle aziende.