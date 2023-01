Un asteroide intitolato a Ravenna Lo ha scoperto Fabrizio Tozzi

Un asteroide ha preso il nome di Ravenna. A scoprirlo è stato l’astrofilo ravennate Fabrizio Tozzi, presidente Arar (Associazione ravennate astrofili Rheyta) dal 1991 al 1996. "251619 Ravenna – ha raccontato Tozzi – è un asteroide della fascia principale che ho scoperto nel 2009. Presenta un’orbita con un semiasse maggiore di circa 2,61 unità astronomiche (circa 4 milioni di km), una eccentricità di 0,11 ed un periodo orbitale di 4,2 anni. Al ‘pianeta minore’ ho dato il nome Ravenna per celebrare la nostra città". L’Arar compie nel 2023 i 50 anni di storia e ha in programma un calendario di eventi. "Inoltre grazie ai nuovi strumenti recentemente acquistati dal Comune di Ravenna assieme ala Regione, come il nuovo telescopio computerizzato e una centralina meteo, sarà possibile potenziare le attività di didattica, divulgazione e osservazione del cielo".