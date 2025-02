"Un atto vile e invicile"

"Il grave atto vandalico nei confronti della sede in piazza del popolo di Fratelli d’Italia a Faenza non deve essere sottovalutato". Così la segretaria comunale della Lega Roberta Conti all’indomani dell’imbrattamento della sede di FdI. L’esponente del Carroccio ha espresso solidarietà ai rappresentanti locali del partito di Giorgia Meloni, condannando inoltre il gesto compiuto da ignoti. "Questi gesti offendono la democrazia del Paese a tutti i livelli. Vorremmo che questi gesti incivili non esistessero e non passassero inosservati o sottovalutati. Aver imbrattato la vetrina di una sede politica è un atto vile e incivile. Credo che tutti assieme dobbiamo reagire unitamente a tali comportamenti e auspichiamo che il o i responsabili siano assicurati alla giustizia e ripaghino il loro gesto con i danni, ma anche con un opportuno servizio civile".