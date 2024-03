Un autosalone in più. Inaugura la sede Suzuki

È prevista per questo weekend l’inaugurazione della nuova sede Suzuki a Ravenna in via della Fornace 1, a Fornace Zarattini, nei locali contigui alla sede Ford della Ferri. La sede Suzuki di Ravenna si aggiunge a quella di Forlì, inaugurata lo scorso ottobre e a quella di Cesena, la cui apertura è prevista per il prossimo 6 aprile.

Dopo oltre sessant’anni di attività come realtà monobrand, negli ultimi anni la Ferri ha ampliato la propria offerta alla clientela, non solo come dealer ufficiale dei brand Ford e Suzuki ma anche con il servizio di noleggio a breve termine. La vendita e l’assistenza dei veicoli commerciali rappresentano un’ulteriore fondamentale business unit, così come la vendita di auto e veicoli usati di tutti i marchi. "Negli ultimi 24 mesi – spiega Mauro Ferri, amministratore unico delle società del gruppo Ferri – , siamo passati da tre a sette sedi, con circa 120 collaboratori e nuove aperture sono previste a brevissimo. Solo negli ultimi sei mesi siamo stati impegnati nell’ apertura di quattro nuovi stabilimenti. Questo ha ovviamente richiesto un grande sforzo organizzativo ma il nostro focus rimane sempre quello di garantire la miglior customer experience ai clienti che ci scelgono. Allo stesso tempo, siamo costantemente concentrati a mantenere un eccellente clima aziendale e le indagini recentemente condotte da una società esterna ci confermano che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. La città di Ravenna – conclude – ci ha accolto con grande entusiasmo già nel 2022, quando siamo arrivati come dealer Ford e siamo convinti di poter soddisfare le aspettative anche dei clienti Suzuki. Dal prossimo mese, inoltre, sarà operativo anche il centro assistenza dedicato ad entrambi i marchi e questo ci permetterà di garantire ancora di più la mobilità dei nostri clienti".

In occasione dell’apertura ufficiale del nuovo show-room, le concessionarie Ferri di Ravenna saranno aperte per tutte le giornate di domani e domenica.