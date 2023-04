"Un bravo ragazzo. Amava moltissimo volare, ne parlava spesso"

Incredulita è dolore nell’azienda dove lavorava Fatjon Garxenaj, il 32enne morto nell’incidente col deltaplano a motore di mercoledì sera. "Lavorava con noi da almeno cinque o sei anni – dice il titolare carpenteria Cmtpl, di Castel Bolognese, Floriano Zeffiri -, è cresciuto con noi. Gli piaceva il suo lavoro era bravo, era diventato artigiano professionista. E soprattutto era un bravissimo ragazzo".

Garxenaj voleva prendere il brevetto per pvolare e ogni tanto ne parlava anche al lavoro: "Ne parlava con entusiasmo – continua – credo che stesse seguendo i corsi. Una volta aveva anche scherzato indicando un campo che c’è qui vicino e aveva detto: ‘un giorno parto da casa e atterro lì’. Non ci posso credere che non ci sia più, siamo tutti sconvolti". L’azienda sicuramente chiuderà per lutto il giorno dei funerali di Garxenaj.

Il 32enne era di origini albanesi – era nato a Durazzo - ma era in Italia da molti anni con la sua famiglia. Aveva frequentato le scuole a Riolo Terme, dove era molto conosciuto, e poi l’Itip Bucci a Faenza. Tanti i messaggi di cordoglio per lui sui social e sul suo profilo Facebook. Lo ha ricordato anche la palestra Ayrton di Castel Bolognese, che frequentava: "Siamo ancora scossi per la tragica e prematura scomparsa di un ragazzo d’oro. Amante dello sport, della vita e volo. Più di un nostro associato, un amico!".

L’altra vittima dell’incidente è Bernardino Panzacchi, 69enne di Pianoro (Bologna). Era ritenuto un istruttore molto esperto ed era stato campione italiano volo da diporto o sportivo-pendolari e per questo aveva ricevuto una medaglia di bronzo dal Coni. Dino lascia la moglie, e due figli, uno della coppia, e la figlia che la moglie aveva avuto da un precedente matrimonio, ma che Dino da anni trattava come sangue del suo sangue. "Siamo affranti, sconvolti - racconta Fabrizio Lazzarini del Bar del Botteghino, grande amico di Dino –. Era il nostro campione, era bravo ed esperto e non possiamo pensare sia morto facendo quello che amava fare. Lo avevamo visto mercoledì mattina, era venuto al bar con la moglie che si era raccomandata con Dino di tornare a casa per le 21. Poi abbiamo saputo della tragedia".