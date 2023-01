Un brindisi per l’ultimo saluto a Giovanni

Lacrime e commozione, come non avrebbe potuto essere altrimenti. Ma anche un sorriso e un brindisi, perché a Giovanni Gennari probabilmente avrebbe fatto piacere. "Non posso dire che avrebbe voluto così, perché Giovanni era riservato, ma mi sembrava il modo migliore per dargli l’ultimo saluto, nel posto a cui ha dedicato tanti anni della sua vita", le parole Daniela Tonelli, sua compagna da 32 anni. L’epilogo deI funerali del 53enne chef di San Michele, morto giovedì scorso nell’incidente sulla Ravegnana, ricordava i riti all’americana, nei quali si celebra la vita dopo la morte, intesa non come la fine come un nuovo inizio.

La compagna Daniela, i figli e i parenti, dopo la partenza del corteo funebre dalla camera mortuaria di Ravenna, hanno dato appuntamento a tutti nel parco dell’Osteria Al Boschetto di San Michele, per salutare Giovanni come meritava. Tanti i colleghi del mondo della ristorazione intervenuti. Chi lo ha voluto ricordare pubblicamente, leggendo un pensiero, lo ha fatto celebrandolo in vita, parlando delle sue passioni, la cucina di qualità prima tra tutte. "Non si è trattato di un brunch funebre – precisa Daniela Tonelli – abbiamo aperto qualche bottiglia di vino per salutare Giovanni tutti insieme, nel posto per il quale tanto si è speso. Penso gli avrebbe fatto piacere. Era un bravissimo chef, molto riservato e raramente lo vedevi uscire dalla cucina. “Altrimenti chi ci sta?“ mi diceva". Al momento dell’incidente – l’impatto contro un camion degli spurghi col suo pick-up – Giovanni Gennari rientrava da un pranzo con altri amici cuochi ed era andato a prendere del tartufo, nel giorno di chiusura del suo locale. La salma sarà cremata.