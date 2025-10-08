Un brindisi per Pozzetto. GiovinBacco dedicato allo scrittore gastronomo: "Con cinquanta cantine"

Concerti e dj set all’orario dell’aperitivo, esibizioni di artisti di strada per bambini, cibo di strada in piazza Garibaldi e degustazioni-masterclass ogni giorno diverse. Ecco alcune delle novità della ventitreesima edizione di ‘GiovinBacco. Sangiovese in festa’ – dedicata alla memoria di Graziano Pozzetto scomparso di recente – che si celebra a Ravenna da venerdì 24 a domenica 26 ottobre.

"Anche quest’anno saranno presenti una cinquantina di cantine – spiega Johnny Bergamini di Cooperdiem che cura la manifestazione con Slow Food Ravenna, con la compartecipazione del Comune –. Gli orari saranno sempre gli stessi ma con piccoli accorgimenti: il sabato e la domenica i ristoranti apriranno a mezzogiorno mentre gli stand delle cantine a partire dalle 18. Avremo meno ristoranti ma con stand più grandi. In piazza Garibaldi, al posto dei chioschi di piadina e pasta fresca a cura di Cna, avremo una Food Truck Court con specialità del territorio oltre al riconfermato spazio dell’associazione Anima dei Tre Colli di Brisighella per le degustazioni di vino".

Tra le centinaia di etichette romagnole presenti, il Sangiovese e l’Albana la faranno da padrone negli stand allestiti nelle piazze del Popolo e Garibaldi. In piazza del Popolo ci sarà anche una selezione dei vini italiani e regionali della Guida Slow Wine, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, oltre al banco di vendita del vino per beneficenza gestito dal service del Lions Club Ravenna Bisanzio (il 50% dell’introito sarà destinato al progetto per la realizzazione dell’area Mtb portato avanti dal Comitato Amici del Ciclismo Ravenna). Nella vicina piazza Garibaldi si potrà anche mangiare nei truck di Valentina, Alternative Backery di Cervia con un’offerta di cibo senza glutine, vegano e vegetariano, Da Piseppo di Civitella con tortelli alla lastra, porcini fritti e pizza al tegamino, Yume Ramen di Ravenna con piatti asiatici e Sa Vut con sei birre differenti e tanti cocktail.

In piazza Kennedy saranno presenti punti ristorazione di qualità: Osteria del Gran Fritto di Milano Marittima, Mercato Coperto di Ravenna, Osteria Don Abbondio di Forlì, La Bresa di Marina di Ravenna e la Coop e la sua tavola, Il Capanno dei Cannoli Siciliani e del Marsala con lo chef Paolo Pecorella dell’associazione Salviamo i Mulini di Trapani e la Centrale del Latte di Cesena. In piazza XX Settembre, al mercatino dei prodotti gastronomici del territorio e non solo, per la prima volta parteciperà Libera Terra con la vendita solidale di mozzarelle provenienti dai territori confiscati alla mafia. I bambini potranno divertirsi il 25 e 26 ottobre con il clown Eros Gambeinspalla, la Compagnia Ma.Re. e Mene. Ogni sera poi, nelle piazze Kennedy e Garibaldi, si alterneranno dj set e concerti con musica dal vivo dalle 19 alle 23.30. Com’è ormai tradizione in piazza del Popolo, sarà presente una postazione dell’Unità di Strada del Servizio Dipendenze Patologiche Ravenna con il programma ‘Sicuramente insieme’ che punta l’attenzione sulla guida e sulla salute in generale.

Roberta Bezzi