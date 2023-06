Alluvione Ravenna, un buco sotto al ponte: "Sono effetti della piena"

Ravenna, 2 giugno 2023 – Un lieve abbassamento, un piccolo segnale poco incoraggianti. Rilevando la staticità della struttura ma anche temendo che ci potesse essere qualcosa di più serio, la Provincia aveva chiuso una corsia di marcia e istituito un senso unico alternato col semaforo. E qualcosa di più serio, sul ponte della Castellina lungo la Ravegnana Sp302, c’era davvero, fortunatamente rilevato e isolato in fretta. Mercoledì sera infatti l’asfalto ha mostrato segni di cedimento, creando un avvallamento poco promettente. Verso le 20, alla prima segnalazione, la strada è stata subito chiusa, con deviazione del traffico a Pieve Cesato e su via Madrara. Sotto a quell’asfalto i tecnici della Provincia, intervenuti già ieri mattina, hanno trovato una vera e propria voragine: un buco scavato dalla forza dell’acqua tra la struttura del ponte sul Lamone e la carreggiata. "C’è stato un sifonamento – spiega Paolo Nobile, dirigente della Provincia –. Questi sono gli effetti degli eventi del 16 maggio e li vedremo per mesi, soprattutto durante l’estate. L’acqua ha portato via il terreno dietro alla spalla del ponte". Ciò che si è creato è un vero e proprio buco, che si apre sotto l’asfalto e scende di oltre un metro. "Il ponte aveva iniziato a mostrare dei segnali – prosegue Nobile – e mercoledì sera l’avvallamento era diventato più profondo. L’asfalto non ha ceduto, ma ormai faceva ciò che poteva. Siamo intervenuti subito per chiudere con il servizio di reperibilità".

Ieri mattina gli operai della Provincia hanno poi aperto l’asfalto, ‘svelando’ il buco, per poter intervenire. "È andata via tutta la sabbia che era tra il ponte e l’asfalto, parliamo di un bel volume di materiale – aggiunge Nobile – che se n’è andato con la piena". Ora l’intervento, finanziato dalla Provincia con risorse proprie, dovrebbe essere veloce: "Si riempie il ponte di materiale, lo si riasfalta e in pochi giorni sarà di nuovo aperto al traffico – dice Nobile –. Stiamo lavorando per riaprire più strade possibili tra quelle ancora chiuse: sono 20 giorni che i nostri ragazzi si danno da fare giorno e notte". Tra le strade su cui la Provincia sta lavorando c’è anche la Casolana, nel punto in cui la strada è stata danneggiata tra Castel Bolognese e Riolo Terme.