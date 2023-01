Un camion abbatté la ‘Croce dei Romei’

Ancora negli anni 80 sul piazzale della chiesa di San Pantaleone a Castiglione di Ravenna parcheggiavano i veicoli e un autocarro abbatté la colonna con la Croce dei Romei, forse unica testimonianza dell’ospizio di San Gervaso, punto di sosta obbligato per i pellegrini diretti a Roma, subito dopo aver varcato il Savio. Per una ventina di anni la croce, in pietra, è rimasta depositata all’interno della chiesa (a mostrarla, nella foto del ’98, è il parroco, don Luigi Giovanardi), poi finalmente è stata ricollocata sul piazzale davanti all’ingresso della chiesa, a sua volta interdetto ai mezzi.

A cura di Carlo Raggi