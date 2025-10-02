Un caso di Chikungunya. Trattamenti contro le zanzare

Tre giorni di trattamenti straordinari contro le zanzare nella zona terme di Cervia. Sono in corso in questi giorni (ieri, oggi e domani) dopo un caso di positività alla Chikungunya di una 51enne che vive a Cesenatico, ma che nei giorni scorsi aveva frequentato la zona. La malattia, che si manifesta con febbre e forti dolori alle articolazioni, non si trasmette da uomo a uomo, ma tramite la puntura di una zanzara tigre. Nella maggior parte dei casi i pazienti si riprendono del tutto nel giro di due settimane, ma in alcuni casi il dolore alle articolazioni può persistere a lungo e negli anziani con altre patologie la Chikungunya può essere una concausa di morte. Le condizioni della paziente 51enne non destano preoccupazione e non è ricoverata, c’è però in corso un’indagine epidemiologica dell’Igiene pubblica dell’Ausl per individuare la fonte di contagio, dal momento che non è stata all’estero: è infatti più comune in Asia e in Africa. Per limitare i rischi sono in corso i trattamenti contro le zanzare tra le 4 e le 6 del mattino, motivo per cui alla popolazione si chiede di tenere chiuse porte e finestre, evitare di far uscire gli animali, coprire le colture, lavare gli arredi esterni e rimuovere la biancheria ad asciugare.

Nella foto i cartelli di avviso