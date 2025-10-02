Il bivio di Yoox

CronacaUn caso di Chikungunya. Trattamenti contro le zanzare
2 ott 2025
ILARIA BEDESCHI
Cronaca
Un caso di Chikungunya. Trattamenti contro le zanzare

Tre giorni di trattamenti straordinari contro le zanzare nella zona terme di Cervia. Sono in corso in questi giorni (ieri, oggi e domani) dopo un caso di positività alla Chikungunya di una 51enne che vive a Cesenatico, ma che nei giorni scorsi aveva frequentato la zona. La malattia, che si manifesta con febbre e forti dolori alle articolazioni, non si trasmette da uomo a uomo, ma tramite la puntura di una zanzara tigre. Nella maggior parte dei casi i pazienti si riprendono del tutto nel giro di due settimane, ma in alcuni casi il dolore alle articolazioni può persistere a lungo e negli anziani con altre patologie la Chikungunya può essere una concausa di morte. Le condizioni della paziente 51enne non destano preoccupazione e non è ricoverata, c’è però in corso un’indagine epidemiologica dell’Igiene pubblica dell’Ausl per individuare la fonte di contagio, dal momento che non è stata all’estero: è infatti più comune in Asia e in Africa. Per limitare i rischi sono in corso i trattamenti contro le zanzare tra le 4 e le 6 del mattino, motivo per cui alla popolazione si chiede di tenere chiuse porte e finestre, evitare di far uscire gli animali, coprire le colture, lavare gli arredi esterni e rimuovere la biancheria ad asciugare.

Nella foto i cartelli di avviso

