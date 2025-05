Un caso di chikungunya. Trattamenti nel centro di Lugo

Disinfestazione in corso nel centro di Lugo a seguito della conferma della diagnosi di Chikungunya, dopo la segnalazione del caso avvenuta lunedì scorso al servizio di Igiene pubblica dell’Ausl. La positività è stata annunciata nella serata di martedì, quando i primi trattamenti antizanzara erano già iniziati. La persona affetta dal virus ha presentato i sintomi della malattia al rientro da un viaggio all’estero, ma le sue condizioni non sono tali da richiedere il ricovero. "La chikungunya – fa sapere l’Ausl – è una malattia virale molto diffusa in alcuni Paesi tropicali, che si trasmette attraverso la puntura di zanzare appartenenti al genere Aedes, come le ’zanzare tigre’, e si manifesta dopo circa 7 giorni, da minimo 3 a massimo 12, dal morso della zanzara infetta con febbre e poliartralgia, tale da impedire le normali attività quotidiane, sintomo caratteristico della malattia".

L’intervento straordinario di disinfestazione in corso è stato organizzato dal Comune di Lugo su indicazione del servizio di Igiene pubblica dell’Ausl per evitare la diffusione del virus. I trattamenti, eseguiti da operatori specializzati, si svolgono in un’area compresa nel raggio di 100 metri dall’edificio in cui si trova la persona positiva alla chikungunya, nelle zone del centro. Si tratta di un intervento previsto dal piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi. La disinfestazione comporta trattamenti antilarvali nei tombini, nelle caditoie stradali e anche nelle proprietà private mediante interventi ’porta a porta’, oltre a trattamenti adulticidi nell’area considerata nelle prime ore del mattino condotti per tre giorni consecutivi.

Monia Savioli