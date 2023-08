Un caso più unico che raro La gimcana giudiziaria

Il fascicolo che vedeva la 50enne ex infermiera Daniela Poggiali imputata per l’omicidio pluriaggravato di una sua paziente, la 78enne Rosa Calderoni di Russi, è stato definitivamente sistemato tra i faldoni in archivio il 23 gennaio scorso. "Ricorso inammissibile", avevano scandito quel pomeriggio i giudici della Suprema Corte dopo cinque ore di camera di consiglio. Del resto la stessa procura generale capitolina aveva chiesto il rigetto del ricorso della procura generale bolognese alla luce del fatto che le motivazioni della sentenza dell’ultima assoluzione, la terza pronunciata in appello, apparivano ‘rafforzate’, come si dice in gergo. Cioè idonee a reggere al vaglio finale al netto di precedente annullamento.

E dunque solo le parti civili - erano presenti gli avvocati Giovanni Scudellari per l’Ausl Romagna e Marco Martines il quale con la collega Maria Grazia Russo tutela i due figli della defunta – avevano insistito per l’accoglimento del ricorso e per un quarto processo d’appello.

Le motivazioni non sono state ancora depositate: va però precisato che la sentenza della Cassazione non è impugnabile: l’assoluzione Poggiali è cioè passata in giudicato, senza se e senza ma. L’imputata non era presente in aula in quello che immaginiamo essere stato un momento fondamentale della sua vita. A darle la notizia al telefono, era stato l’avvocato Lorenzo Valgimigli che la difende assieme al collega Gaetano Insolera. Potrebbe però dovere essere presente in qualità di testimone nel caso venisse convocata per l’assise del 19 settembre. Che farebbero quasi nove e mezzo da quando la vicenda penale si è innescata.

Sulla Poggiali esistevano già alcune voci di corsia: ma il quadro per lei si era complicato quando da una consulenza della procura ravennate, era emerso che nei bulbi oculari della defunta c’era molto più potassio di quello fisiologico. L’ex infermiera era finita in carcere e nel marzo 2016 era stata condannata all’ergastolo. Ma nel luglio 2017 in appello a Bologna era stata assolta e scarcerata.

I giudici nelle motivazioni avevano scritto di una morte naturale per scompenso glicemico. E avevano criticato il metodo usato per il calcolo della concentrazione del potassio nell’umor vitreo della 78enne. Qualche mese dopo la Cassazione aveva annullato. L’appello-bis aveva assolto di nuovo introducendo un elemento inedito: una possibile macchinazione ai danni dell’imputata. La seconda Cassazione aveva bocciato tutto di nuovo. Nel frattempo si era fatto largo un altro fascicolo: per la sorte del 94enne Massimo Montanari di Conselice morto sempre in ospedale a Lugo il 12 marzo 2014. A metà dicembre 2020 il gup di Ravenna aveva condannato l’ex infermiera in abbreviato a trent’anni disponendo poi la custodia cautelare in carcere. A fine ottobre 2021 la 50enne era stata assolta con formula piena (e scarcerata) sia per Montanari che, per la terza volta, per Calderoni. La procura generale bolognese non aveva impugnato la prima sentenza, ma lo aveva fatto per la seconda. Nel frattempo per l’imputata era arrivata la radiazione per via di due scatti sorridente e con i pollici alzati accanto a una paziente di 102 appena deceduta. E una condanna definitiva per vari furti in corsia pari a un totale di 4 anni e 7 mesi di reclusione.

a.col.