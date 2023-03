Un centro ricerche su sicurezza e lavoro

A Marina di Ravenna nascerà un nuovo polo di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico promosso dalla Regione e sostenuto dal Comune, dedicato salute e della sicurezza sul lavoro.

Il primo mattone per la realizzazione del centro ravennate sarà posato con l’attivazione dello spazio Sicurezza, Sensoristica e Automazione per l’innovazione della Logistica e del Lavoro, situato accanto all’esistente Centro Ricerche Ambiente Energia e Mare, negli spazi comunali riallestiti grazie al sostegno della Regione. Del progetto fanno parte anche Città Metropolitana di Bologna e Autorità di Sistema Portuale, con il coinvolgimento del sistema di ricerca e innovazione dei due territori (con partner come Cineca, Bi-Rex e Università), e sostenuto da fondi gestiti dal Ministero delle Imprese. L’obiettivo è avviare un polo di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico di alto profilo, in rete con il sistema pubblico e sanitario da un lato, imprenditoriale dall’altro.

Il nuovo polo si concentrerà sullo sviluppo di tecnologie avanzate per la salute e sicurezza con particolare riferimento ai sensori, e dovrà lavorare in stretto raccordo con le imprese di diversi comparti, per studiare soluzioni applicabili e calate sulle diverse casistiche. "Ravenna – spiegano dal Comune – rappresenta funzionale allo sviluppo e applicazione di queste tecnologie alle diverse filiere rappresentate sul territorio, che spaziano da logistica a navigazione, manifattura, chimica, energia, ma anche agricoltura".

L’attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico sarà in capo all’Università di Bologna. "Promuovere e potenziare la sicurezza sul lavoro è un dovere che passa attraverso rigorose azioni di controllo ma anche tramite una promozione diffusa della sua cultura, formazione, prevenzione e sensibilizzazione – ha detto il sindaco Michele de Pascale -. Diamo il via a un progetto molto importante che troverà sede in un territorio, il nostro, dove sono tante e diverse le filiere che potranno beneficiare dei risultati conseguiti".