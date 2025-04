"Un centro storico imponente"

Rosanna Buonacura è una professoressa di Matematica e Fisica del Liceo Scientifico Caravaggio di San Gennaro Vesuviano in provincia di Napoli. "Insieme alla mia collega - racconta - abbiamo portato in gita una seconda e una terza superiore. Facciamo base a Rimini e ogni giorno ci spostiamo in una città diversa dell’Emilia-Romagna. Ravenna non poteva mancare: abbiamo visto le Basiliche, il Mausoleo di Galla Placidia, e i due Battisteri con i loro mosaici. Ora ci rimane l’ultima tappa alla Tomba di Dante. I ragazzi hanno apprezzato tantissimo la città: come centro storico, per il momento, ci è sembrato quello più imponente e di maggior valore".