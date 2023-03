Un chilo di marijuana Arrestato un 28enne

Nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di quasi un chilogrammo di marijuana, in parte già confezionata e disseminata in vari punti della casa. Per questo, l’altro giorno, è finito in manette per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio il 28enne ravennate Leonardo Piraccini, residente a Savio di Ravenna. Il controllo, eseguito dai carabinieri della compagnia di Cervia Milano Marittima, è scattato su richiesta della Procura e finalizzato alla ricerca di sostante stupefacenti. Più di mezzo chilo di marijuana è stata trovata in un pacco rinvenuto nel sottoscala pertinente alla stanza da letto dell’indagato. Altre dosi erano custodite in sacchetti di cellophane sopra e sotto il comodino, oppure in barattoli di vetro e in una scatola da scarpe. La prova, per gli inquirenti, che non servisse solo ad un uso personale. Sequestrati anche 1250 euro e un bilancino. In Tribunale il viceprocuratore Simona Bandini ha chiesto e ottenuto dal giudice Natalia Finzi, in attesa di una perizia tossicologica sulla sostanza, gli arresti domiciliari dell’indagato, difeso dall’avvocato Luca Berger.