Un chilo e mezzo di stupefacenti. La polizia arresta un giovane

Trovato con un chilo e mezzo di marijuana e hashish: arrestato.

È successo martedì pomeriggio quando, nell’ambito di servizi di controllo del territorio mirati e diretti anche al contrasto della cessione e del consumo delle sostanze stupefacenti, gli agenti della polizia di Stato del commissariato di pubblica sicurezza di Lugo hanno intercettato un’automobile che presentava uno dei due fari anteriori non funzionante.

Durante il controllo l’autista, un giovane italiano, si è subito mostrato agitato. Gli agenti si sono insospettiti per un forte odore riconducibile a una sostanza stupefacente e, dopo accurate verifiche del veicolo, il ragazzo, vistosi scoperto, ha consegnato loro un borsone con all’interno celate diverse dosi di hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 1,5 chili.

Successivamente gli agenti hanno proceduto anche a una perquisizione domiciliare, che ha dato esito negativo. Gli operatori hanno dunque tratto in arresto il giovane che, al termine degli atti di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato portato in carcere.

Sempre nell’ambito di attività dirette al contrasto del crimine diffuso, gli operatori della Squadra mobile hanno inoltre rintracciato una cittadina rumena destinataria di un ordine di carcerazione: trattasi di una donna quarantenne che presenta diversi precedenti per reati contro il patrimonio.