Un clamoroso raggiro per le monete pregiate

A maggio del 1979, il notissimo numismatico ravennate Bartolomeo Baldini, 82 anni, uno degli ultimi volontari ancora in vita della legione garibaldina impegnata nelle Argonne a fianco dei Francesi nel 1914, fu vittima di un raggiro operato da un sedicente ‘principe’ romano (noto al pubblico televisivo per una comparsata a Portobello): questi acquistò da Baldini 432 monete, in gran parte del papato e raccolte in oltre mezzo secolo di attività numismatica, pagandole dieci milioni di lire con due assegni risultati poi scoperti. Il principe fu denunciato per truffa, ma senza esito alcuno.

A cura di Carlo Raggi