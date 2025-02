Un comitato per Zattaglia: "Qui doppio disastro"

Si riunisce oggi alle 16 nel Centro culturale di Zattaglia il Comitato per la valle della Sintria al quale hanno aderito una quarantina di abitanti del territorio che gravita su Zattaglia, la frazione divisa tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio colpita dal maltempo del maggio 2023 e ancor più nel settembre scorso. "Questo – spiega Gian Domenico Sangiorgi, presidente del Comitato – è il nostro primo incontro, indetto per conoscerci e per analizzare i problemi derivanti dal maltempo che ha martoriato la nostra vallata a più riprese. Con la consapevolezza della situazione intendiamo poi segnalare ai sindaci e alle autorità competenti i nostri problemi in modo che abbiano ben presenti le difficoltà che dobbiamo affrontare quotidianamente, sollecitandone la risoluzione. Tenendo anche conto della preoccupazione riguardo alla ripresa delle attività lavorative agricole che, se non migliora la situazione, risentiranno in modo negativo della condizione delle strade".

Per quanto riguarda le principali criticità "è necessario precisare – spiega Gian Domenico Sangiorgi – che, a differenza di altre zone, nella valle del torrente Sintria i danni provocati dal maltempo del settembre sono stati pari, se non maggiori, di quelli del maggio 2023, vanificando in parte gli interventi intrapresi nel frattempo, come lungo l’alveo della Sintria. Basta dire che a settembre la piena si è portata via la passerella sotto la chiesa che si era salvata dalla fiumana precedente. A oggi la situazione più critica si riscontra lungo l’alveo della Sintria, dove sono in corso dei lavori, e nelle strade sottoposte solo ad alcuni interventi di somma urgenza. Cominciando dalla Provinciale Zattaglia-Valletta che ci collega a Fognano, interrotta del tutto dal maggio 2023 in corrispondenza dello spartiacque tra Sintria e Lamone. L’altra strada provinciale che porta a Casola Valsenio è aperta solo per i residenti e i mezzi di soccorso a causa di smottamenti in atto. Anche la terza Provinciale che collega Zattaglia alla strada della Calbane, tra Riolo Terme e Brisighella, necessita di interventi in alcuni punti segnalati. Peggiore, a parte la strada di Monte Mauro, è la situazione delle strade del forese come via Torre Mironi che serve quattro o cinque case i cui abitanti, per raggiungerle, devono allungare il percorso di circa cinque chilometri lungo tracciati precari. Altre criticità riguardano via Castelnuovo, via Cavina e altre strade secondarie".

La frazione di Zattaglia tra l’altro è divisa tra due comuni, Casola Valsenio e Brisighella, ma "sono convinto – aggiunge Sangiorgi – che doversi rapportare con due sindaci sia meglio che con uno solo. Se concordano sugli intenti possono assumere un peso non indifferente nel rappresentare i nostri problemi e le nostre esigenze e nel trovare la strada per risolverli. A tal proposito abbiamo già concordato un incontro con i due sindaci, il Commissario alla ricostruzione e la Regione".

Beppe Sangiorgi