Un compleanno insieme Amelie portata coi gommoni a festeggiare con i parenti

Quello di Amelie, 13 anni appena compiuti, è stato un compleanno decisamente diverso dal solito. Amelie fa parte di quelle famiglie che ancora oggi, a distanza di giorni dal primo verificarsi degli eventi alluvionali che hanno devastato il territorio, vive in case occupate dall’acqua. Dentro la sua, a Villa Prati, ce n’è ancora un metro. Così, per darle la possibilità di festeggiare insieme ai parenti ed in un luogo asciutto, è stata prelevata con un gommone dal nuovo gruppo di volontari che fanno parte delle Guardie Ecozoofile e ambientali di Bagnacavallo.

Amelie ha così potuto spegnere le candeline insieme ad amici e parenti e tornare per un attimo a quella normalità che per una fetta importante del territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna sembra ancora essere lontana. L’emergenza ha attirato l’attenzione di tanti, tantissimi volontari di tutte le età che si sono messi a disposizione per aiutare, spalando fango, portando via mobili, scrostando muri. Da Bologna e da Modena sono arrivati anche due generali dell’Esercito in riserva, Andrea Pattocchio e Giuseppe Carone, che hanno offerto il loro prezioso sostegno, pale e scopa alla mano, per ripristinare l’attività dell’azienda Melandri di Boncellino. Storie, solo alcune delle centinaia che tutti i giorni, ormai da una settimana, si replicano sul territorio.