Un compleanno speciale I 59 anni di Paride in via Lapi tra i volontari e gli alluvionati

Un compleanno senz’altro indimenticabile quello che via Lapi ha voluto organizzare per Paride Maccarinelli, il vigile del fuoco volontario che da Lumezzane, in provincia di Brescia, è arrivato a Faenza un mese e mezzo fa insieme a venti altri soccorittori.

Paride - tutti, ma proprio tutti, in città si rivolgono a lui chiamandolo per nome, complice anche il fatto che è alla guida di una organizzazione di volontariato chiamata appunto ’Amici di Paride’ - ha spento ieri 59 candeline. Un compleanno particolarissimo il suo, festeggiato da molti di coloro che hanno visto lui e i suoi collaboratori (fra questi si contano muratori, elettricisti, idraulici, persone formate nel primo soccorso) in azione nelle loro case o nelle loro cantine. Sono stati infatti più di duecento gli interventi che Paride ha portato a termine nei quartieri più colpiti, quali quello di via Lapi, il Borgo o il Borgotto. La sua associazione, nata fra le macerie del terremoto di Amatrice, è stata impegnata in molte operazioni negli ultimi anni, "ma di tutti i nostri interventi quest’alluvione è senz’altro quella dal profilo più catastrofico", ripete spesso Maccarinelli.

Via Lapi, dove Paride ha il suo quartier generale, è da qualche settimana teatro di pranzi e cene all’aperto riservati a volontari e alluvionati.

