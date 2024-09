Un concerto d’autunno alla sala Corelli. Il duo Parravicini con le sonate di Beethoven

Prosegue la rassegna ’Autunno Musicale’ organizzata da Emilia Romagna Concerti, appuntamento alle 17 di oggi presso il Ridotto del teatro Alighieri a Ravenna.

Il duo formato dal violinista Lodovico Parravicini e dal pianista Nicolò Parravicini eseguirà tre sonate di Beethoven: la ’Sonata in la maggiore n. 2, op 12 n.2’, la ’Sonata in la minore n.4 op 23’ e la ’Sonata in sol maggiore n.8 op.30 n.3’.

Il Duo Parravicini nasce stabilmente nel 2019, composto dai due fratelli Lodovico (violinista) e Nicolò (pianista). Vengono regolarmente invitati ad esibirsi in rassegne e associazioni musicali. Il loro vasto repertorio, che spazia dal barocco al contemporaneo, li ha portati ad esibirsi in diverse sale e teatri, tra cui il Masini di Faenza, il Comunale di Bologna, il Teatro Alighieri di Ravenna, nella sala del Museo del Teatro alla Scala di Milano, nella Sala Mozart della Filarmonica di Bologna e nella Sala Baldini a Roma.

Il prossimo concerto di autunno sarà il 6 ottobre con un altro violinista, sempre legato alla Young Musicians European Orchestra del maestro Olmi, Martino Colombo accompagnato dal pianista Daniele Lasta con musiche di Ravel e Beethoven.