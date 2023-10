Un concerto dedicato al barocco

Questa sera alle ore 19:30 ritorna la musica all’interno della Basilica di San Francesco: i Solisti, Coro e Orchestra della Cappella Musicale di San Francesco, guidati dal direttore Giuliano Amadei, saranno i protagonisti del concerto dedicato tutto alle primizie del periodo barocco.Si esibiranno, diretti come detto da Amadei, Annarita Venieri (soprano), Carla Milani (contralto), Donato D’Antonio (chitarra) e Domenico Banzola (flauto). Verranno eseguiti brani di Bach (Dalla Cantata BWV 21 Sinfonia e coro Ich hatte viel bekümmernis), Vivaldi (Concerto per liuto e archi RV 93)

e Georg Friedrich Händel (Dal Messiah HWV 56 All we, like sheep) tra questi. Ingresso offerta libera.