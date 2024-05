Un concerto di primavera

Il secondo appuntamento dei ’Concerti di primavera’ si terrà oggi, alle 17, nell’Auditorium di Palazzo degli Studi di Faenza (via S. Maria dell’Angelo 1). Il concerto, dal titolo ’La voce e la parola’, vedrà esibirsi in duo la cantante Anastasìa Egorova e la pianista Megumi Horie. Il programma, multilingue, non solo è una metafora del crocevia di diverse culture, ma mostra anche le sfumature della musica vocale degli ultimi due secoli. Tra gli autori delle musiche in programma citiamo Edward Grieg, Maurice Ravel, De Falla, Kōsaku Yamada, George Crumb, Massimiliano Messieri e Paolo Geminiani.

È consigliata la prenotazione; biglietto intero a 7 euro, ridotto a 5 (valido per le persone under 26, over 65 e soci Amici dell’Arte).

Per prenotazioni telefonare allo 0546-605029, 388-1047968.