Un concerto spettacolo sul pianista Szpilman

Musica e letteratura. Oggi, in occasione del giorno della memoria, sono diversi gli appuntamenti per commemorare le vittime della Shoah. All’Auditorium Palazzo degli Studi di Faenza, per l’Emilia Romagna Festival, va in scena ’La musica miracolosa - Storia del pianista del ghetto di Varsavia’ con Francesco Nicolosi (pianoforte) e Stefano Valanzuolo (voce narrante). Si tratta di un concerto spettacolo che racconta la storia del compositore e pianista polacco di origine ebraica Wladyslaw Szpilman, che si salvò la vita a Varsavia grazie all’amicizia con un ufficiale nazista. Lo spettacolo inizia alle 21, l’auditorium si trova in via Santa Maria Dell’Angelo 1.

Musica anche al Museo Nazionale di Ravenna, dove il conservatorio Verdi di Ravenna presenta due concerti alle 17.30. I chitarristi Federico Baldassarri e Francesco Scaglioni eseguiranno composizioni di Heitor Villa-Lobos e Mauro Giuliani, mentre María Belén Cobarrubias Díaz, accompagnata al pianoforte da Ludovico Falqui Massidda, proporrà Kaddish, melodia ispirata alle preghiere ebraiche per i defunti. La cantante Sveva Pia Laterza e il pianista Domenico Bevilacqua presentano ’Und was bekam des Soldaten Weib’ di Kurt Weill su testo di Bertolt Brecht e Wiegala di Ilse Weber, deportata ad Auschwitz. Ingresso libero col ticket del Museo.

Passiamo alla letteratura, con la presentazione oggi alle 18, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, del libro di Antonella Salomoni ’Il protocollo segreto. Il patto Molotov-Ribbentrop e la falsificazione della storia’, edito da Il Mulino, sul celebre patto siglato a Mosca il 23 agosto del 1939 fra Urss e Germania nazista. Ingresso libero.

Infine alla Ghiacciaia della Rocca di Lugo da oggi a domenica, dalle 15 alle 20, sarà visibile la mostra degli oggetti bellici che Simone Castaldo, lughese di 16 anni, ha trovato col metal detector. Il bisnonno del giovane, Cristofaro Salvato, fu deportato nel campo di Bad Sulza.