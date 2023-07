Un concorso di pittura tutto al femminile

Dalla metà degli anni 50 si moltiplicarono i concorsi di pittura estemporanea, sulle orme dell’iniziativa avviata nel 1956 a Marina, e si tennero praticamente in ogni città o paese. A Riolo Terme dal 1957 fu organizzato un concorso esclusivamente dedicato al sesso femminile: ‘Invito a Riolo. Pittrici all’aria aperta’: si teneva il 28 e il 29 giugno ed ebbe un ottimo successo, consolidato negli anni (la foto si riferisce all’edizione del ‘59). Numerosi e ricchi i premi: cinque in denaro da 40 a 300mila lire, poi coppe e medaglie in oro offerte anche da Ministeri e dalla Presidenza del Consiglio.

A cura di Carlo Raggi