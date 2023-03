Un convegno per raccontare le bonifiche

In occasione del finissage dei 100 anni dell’Anbi, l’Associazione nazionale delle bonifiche, e degli oltre 700 della Bonifica in Romagna, giovedì 16, dalle 9.30, presso le Antiche Artificerie dell’Almagià, si ricorderà questo significativo passaggio storico. L’obiettivo non è solo celebrativo, ma inquadrato come opportunità per affrontare i temi della bonifica, nel traguardo storico e nel quadro dei cambiamenti climatici, della siccità e delle economie di territorio. Coi più importanti attori del territorio e della Regione, congiuntamente agli stakeholder della sicurezza, dell’università e ricerca, del mondo produttivo e delle utilities, col forum ‘Dalla bonifica storica alla Bonifica moderna, un divenire per le nuove sfide’, si è voluto attivare un excursus a partire dalle origini della bonifica, che è nata con l’uomo per riscattare terre paludose e insalubri per poterle abitare e per fini produttivi.

Oltre al sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale, al prefetto Castrese De Rosa, e al presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna Antonio Patuelli, è previsto l’intervento di Lucia Capodagli, dg del Consorzio di bonifica della Romagna. Sono previste 2 tavole rotonde: ‘La bonifica, storia del territorio, motore di crescita e sviluppo’ (con Alessio Mammi assessore regionale all’Agricoltura; Massimo Gargano dg Anbi; Lorenzo Cottignoli presidente della Federazione delle cooperative di Ravenna, Tito Menzani del dipartimento di Scienze economiche di Unibo, Davide Viaggi di Distal Unibo, Stefano Calderoni vicepresidente nazionale Anbi) e ‘La bonifica del futuro nel quadro di cambiamento climatico ed economico’ (col prefetto Castrese De Rosa, Tonino Bernabè presidente di Romagna Acque, Michele Zaccaro ad di Ravenna servizi industriali, Nicola Dal Monte presidente del Cer, Francesco Maffini dirigente di Hera, Irene Priolo vicepresidente della Regione Emilia Romagna). Le conclusioni saranno affidate a Stefano Francia, presidente del Consorzio di bonifica della Romagna. Modera la giornalista Simona Branchetti.