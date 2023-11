Un convegno su Alteo Dolcini domani al Sarti

Il cinema Sarti di Faenza (via Scaletta 10) domani dalle 10 ospita il convegno a ingresso gratuito ‘Alteo Dolcini, cultore della Romagna’, per ricordare la figura dello storico segretario del Comune di Faenza, giornalista e scrittore, per anni impegnato sulla promozione della Romagna. Dopo i saluti introduttivi di Andrea Dolcini, figlio di Alteo e presidente dell’associazione Alteo Dolcini, interverranno Roberto Balzani, docente del Dipartimento di Storia Culture Civiltà - Università di Bologna; Bruno Marangoni, docente del Dipartimento di Colture Arboree - Università di Bologna; Silviero Sansavini, prof dell’Università di Bologna; Claudio Casadio, già sindaco di Faenza e presidente della Provincia; Gabriele Albonetti, già presidente della Provincia e deputato.