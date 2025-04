Un convegno sui bunker

Si intitola ‘Dai resti della guerra all’architettura della pace’ il convegno internazionale che avrà luogo da oggi al 9 aprile. Il progetto si chiama Fortic e vuole mettere in rete le strutture difensive storiche di un’ampia fetta di territorio che va dall’Italia alla Croazia. Nel convegno verranno proposte anche strategie comuni per affrontare la destagionalizzazione turistica, con partner italiani e croati. Per Cervia il progetto Fortic ha stanziato oltre 240mila euro per lo sviluppo di un modello turistico legato al patrimonio testimoniale di difesa della Seconda Guerra Mondiale, come il sistema dei bunker costieri e dei denti di drago. Si svolgeranno una serie di eventi come workshop, visite guidate, oltre al convegno internazionale su patrimonio, paesaggio e sviluppo urbano che si terrà l’8 aprile all’hotel Aurelia a Milano Marittima.