Un convegno sulla riforma dello sport

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del secondo decreto legislativo correttivo della Riforma dello Sport, sta per entrare in vigore una normativa che comporta novità di peso per tutti coloro che fanno parte, ad ogni livello, del mondo dello sport, dai lavoratori sportivi ai collaboratori, dai dirigenti delle società dilettantistiche e professionistiche agli arbitri e giudici di gara, dagli enti del terzo settore alle attività sportive dilettantistiche.

Entro il 31 dicembre 2023 è inoltre previsto che Asd e Ssd debbano adeguare i propri statuti per renderli conformi alla nuova legislazione, pena la cancellazione dal Registro delle attività sportive. Per fare il punto su queste novità, nonché sulle opportunità che il Sistema Confartigianato può offrire su questo fronte grazie alla professionalità dei propri consulenti e alla specificità dei propri servizi, Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato un convegno sul tema ‘La riforma dello sport: la figura del lavoratore sportivo ed il riconoscimento della personalità giuridica degli enti’. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con lo Studio Fraternali & Partners e ‘Per gli altri service-Società Benefit’ e con il patrocinio del Comune di Ravenna, si terrà mercoledì 25 ottobre alle ore 17 alla Sala conferenze della sede provinciale di Confartigianato in viale Berlinguer a Ravenna.

Il programma prevede gli interventi di Tiziano Samorè, segretario provinciale Confartigianato; Michele de Pascale, sindaco di Ravenna; Fabio Fraternali, docente Alma Mater Studiorum Bologna in Diritto delle società sportive; Denise Camorani, Per gli Altri Service; Marco Baccarani, consulente del lavoro. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ma per motivi di carattere organizzativo è richiesta la prenotazione entro e non oltre il 24 ottobre (0544-516137 o info@confartigianato.ra.it.