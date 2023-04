Un convegno sulle anguille nel Savio

Alle 15.30 di oggi, nella sede di Confesercenti in piazza Bernini 7, si terrà l’appuntamento dal titolo ’L’anguilla, una specie da salvare: studio per la registrazione della presenza di anguille in migrazione lungo l’asta del fiume Savio’. L’incontro, che ha lo scopo di condividere con gli stakeholders e la cittadinanza le nuove acquisizioni scientifiche ottenute nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna sulla presenza di anguilla del fiume Savio, sarà soprattutto un’importante occasione per confrontarci e discutere delle problematiche relative a questa specie ormai in via di estinzione. L’apertura del convegno spetterà all’assessore al Turismo di Ravenna, Giacomo Costantini; alle 16 circa relazione su ’La pesca dell’anguilla nei piani di gestione Nazionale e dell’Emilia-Romagna - Evoluzione degli aspetti normativi e gestionali (dott. Sauro Sacchetti - Regione Emilia-Romagna); poi ’Il ruolo dell’Associazione sulla preservazione dell’anguilla’ con

Roberto Manzoni, presidente Associazione Italiana Pesca Sportiva Ricreativa. Il dibattito è previsto alle 18.