Un coro danese a San Romualdo

Ravenna e Copenhagen vicine in nome della cultura, complice l’alleanza musicale che lega da qualche tempo LaCorelli e il Sankt Annæ Concert Choir. Un gemellaggio che oggi prosegue con l’arrivo a Ravenna del coro danese per un concerto.

L’appuntamento è per le 18, presso la chiesa di San Romualdo, dove il coro, composto dai 65 giovanissimi artisti del Sankt Annæ Gymnasium, eseguirà tra le altre pagine di Verdi, Rossini e del celebre compositore danese Carl Nielsen, fino ai contemporanei Ola Gjeilo ed Eric Whitacre, tra i più apprezzati autori di musica corale della scena attuale. Biglietti a 5 euro, La Corelli ha stabilito il prezzo a 2 euro per gli iscritti alle scuole di musica. Per prenotazioni: [email protected]; 339-6249299.