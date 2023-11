Un corso gratuito di babysitting

L’Unione dei Comuni in collaborazione con il centro di formazione Aeca - Sacro cuore di Lugo, organizza e promuove due corsi di formazione e qualificazione finalizzati a fornire agli interessati le conoscenze di base per lo svolgimento dell’attività di baby sitter. Partecipare al corso consentirà l’inserimento all’interno di un elenco dal quale le famiglie interessate potranno attingere nel caso siano alla ricerca di baby sitter, per agevolare l’incrocio domanda-offerta. La partecipazione ai corsi è gratuita e non comporta alcun costo per gli iscritti. Ogni percorso dura 60 ore, di cui 30 di formazione teorica. Il 12 e 13 dicembre si svolgeranno i colloqui di selezione delle candidature pervenute. Informazioni www.labassaromagna.it. L’Unione offre un servizio di consulenza per l’iscrizione: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 allo 0545 38397, oppure 366 6156306, m centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.