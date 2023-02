Un corso per gestire la rabbia

Un corso online per aiutare gli uomini a gestire sentimenti e reazioni. Migliorando così le relazioni familiari e interpersonali. Lo promuove online l’assessorato alle Politiche e cultura di genere e Decentramento del Comune di Ravenna con il contributo dei Piani di Zona della Regione. La prima delle sei “lezioni”, “I sentimenti degli uomini”, è in programma sulla piattaforma Google meet giovedì 23 febbraio alle 20.45, condotta da psicologi e psicoterapeuti dell’associazione di Promozione sociale psicologia urbana e creativa. Gli altri cinque incontri si terranno sempre di giovedì il 2, 9, 16, 23 e 30 marzo, dalle 20.45 alle 22.45. Per informazioni: scrivere a [email protected]