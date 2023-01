Un corso per imparare a usare lo Spid

La parrocchia di San Simone e Giuda organizza un corso di introduzione all’uso dello Spid che si svolgerà in due incontri. Il primo è previsto venerdì alle 15.30 nel Salone Boicelli, in via Antica Milizia 54, il secondo incontro si svolgerà sempre nel salone Boicelli venerdì 3 febbraio alle 20.45 e sarà riservato ad esercitazioni e domande. In questa occasione sarà illustrata anche la procedura della delega ai famigliari di persone che non riescono ad utilizzare lo Spid. L’accesso è libero. Per ogni informazione 0544-470345 o scrivere a [email protected]